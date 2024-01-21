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В Орловской области на мировую юстицию направят более 750 млн рублей

В Орловской области на мировую юстицию направят более 750 млн рублей

Региональное правительство утвердило программу «Повышение эффективности государственного и муниципального управления в Орловской области, поддержка институтов гражданского общества» на 2024-2029 годы» Программа включает несколько подпрограмм.

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