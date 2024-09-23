«Для фиксации деталей»: ФССП будет записывать депортацию мигрантов на видео

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) планирует записывать на видео приводы уклонистов в суд и выдворение иностранцев или лиц без гражданства за пределы России, пишет «Парламентская газета» со ссылкой на ФССП .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии