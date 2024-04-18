"На вопросы, где и когда он воевал, Лепешкин отвечал под дулом пистолета - нерусский опер дослал патрон в патронник и обещал стрелять на каждое движение" (ц) Многонациональная полиция Петербурга избила нацбола - ветерана СВО.
К Беглову подкрадывается "северный пушной зверёк"?
Комментарии
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КК
Коля Колянов
Азеров уволить и отправить на историческую родину.
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2 час.
Владимир Михальков
Не только азеров а и тех кто допустил инородцев в правоохранительные органы лишить погон и отправить к милому их сердцу Алиеву!
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21 мин.
Николай Евдокимов
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4 мин.
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