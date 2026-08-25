MOVE Logistics вернулась к прибыльности по итогам 2026 финансового года

Крупный новозеландский транспортно-логистический оператор MOVE Logistics Group обнародовал финансовые результаты за 2026 финансовый год, продемонстрировав успешный выход из затяжного периода убыточности и завершение ключевого этапа масштабной реструктуризации.
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