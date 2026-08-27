Осуждённый в Гааге сербский генерал Ратко Младич умер в тюрьме В специальной тюрьме ООН в Гааге на 84-м году жизни скончался бывший начальник штаба Войска Республи.
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Осуждённый в Гааге сербский генерал Ратко Младич умер в тюрьме В специальной тюрьме ООН в Гааге на 84-м году жизни скончался бывший начальник штаба Войска Республи.
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