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Русская весна

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Мошенники начали запугивать россиян отключением газа

Мошенники начали запугивать россиян отключением газа

Мошенники от лица управляющих компаний сообщают россиянам о необходимости устранить якобы критические нарушения в работе газового оборудования, пугая отключением газа, рассказали в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.

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