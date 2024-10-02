Четыре нижегородских предприятия принимают участие в бизнес-миссии в Монголию

Четыре нижегородские компании принимают участие в деловой поездке в Монголию. Бизнес-миссия организована Центром поддержки экспорта Нижегородской области (ЦПЭ НО) и министерством промышленности, торговли и предпринимательства региона в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».
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