Четыре нижегородских предприятия принимают участие в бизнес-миссии в Монголию

Четыре нижегородские компании принимают участие в деловой поездке в Монголию. Бизнес-миссия организована Центром поддержки экспорта Нижегородской области (ЦПЭ НО) и министерством промышленности, торговли и предпринимательства региона в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».