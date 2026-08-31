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Царьград

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Названа самая высокооплачиваемая отрасль с зарплатой выше 200 тысяч рублей

Названа самая высокооплачиваемая отрасль с зарплатой выше 200 тысяч рублей

Этим летом средняя предлагаемая зарплата в металлургическом производстве достигла 208 тысяч рублей, обогнав транспортное машиностроение и строительство, показало исследование "Авито Работы".

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