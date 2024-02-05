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Почитай отца твоего и мать: почему 5 заповедь в России нарушается чаще всего

Почитай отца твоего и мать: почему 5 заповедь в России нарушается чаще всего

Несмотря на то, что многим известны десять заповедей, все мы не без греха. Кто-то не сотворил себе кумира, не воспринимая медийных личностей как предмет идеала, зато чрезмерно восхищается своим родственником, добившимся грандиозных успехов и мотивирующим его к действиям.

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