Почитай отца твоего и мать: почему 5 заповедь в России нарушается чаще всего

Несмотря на то, что многим известны десять заповедей, все мы не без греха. Кто-то не сотворил себе кумира, не воспринимая медийных личностей как предмет идеала, зато чрезмерно восхищается своим родственником, добившимся грандиозных успехов и мотивирующим его к действиям.