🎉 Праздники 🎉 👮🏻‍♂️ День сотрудника органов следствия Российской Федерации 🚤 День речной полиции России 🎸День памяти Владимира Высоцкого 🧑‍🔧День стажера 🦷День зубного техника 👨‍🍳День кулинаров ⛪️День Святого Христофора (покровитель автомобилистов и дорожной полиции) 🍷🧀День вина и сыра 🪡День попадания нитки в иголку 🪅День карусели 📆 История 25 июля в разные годы 🔹1814 год - Английский изобретатель Джордж Стивенсон провел первое испытание паровоза 🔹1826 год - Состоялась казнь декабристов 🔹1832 год - В Санкт-Петербург привезен один из известнейших памятников — Александровская колонна 🔹1900 год - Был спущен на воду один из первых ледоколов в мире — «Ангара» 🔹1980 год - На 44-м году жизни скончался Владимир Высоцкий 🔹1984 год - Впервые в мире в открытый космос вышла женщина 🔹1992 год - Открылись XXV летние Олимпийские игры в Барселоне.