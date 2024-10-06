Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что, насыщая так называемые колеблющиеся штаты нелегальными мигрантами в преддверии выборов, Демократическая партия США ликвидирует титульную нацию, отрывая страну от своих корней.