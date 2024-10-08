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Как и когда на Руси появились евреи

Как и когда на Руси появились евреи

Известно, что евреи живут на территории России, Украины и Беларуси с незапамятных времен. Удивительно, но самый первый аутентичный документ Киевской Руси, найденный учеными, был написан не на славянских языках, а именно на иврите.

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