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Зачем гроза Средневековья Тамерлан напал на правителя Золотой Орды Тохтамыша?

Зачем гроза Средневековья Тамерлан напал на правителя Золотой Орды Тохтамыша?

Zefirka > Интересности > Зачем гроза Средневековья Тамерлан напал на правителя Золотой Орды Тохтамыша? Война между Тохтамышем и Тамерланом, развернувшаяся в 1385-1395 гг, оказала колоссальное влияние на ход истории всего Евразийского континента.

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