Zefirka > Интересности > Зачем гроза Средневековья Тамерлан напал на правителя Золотой Орды Тохтамыша? Война между Тохтамышем и Тамерланом, развернувшаяся в 1385-1395 гг, оказала колоссальное влияние на ход истории всего Евразийского континента.