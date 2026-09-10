Башня (сказка от Эльфики). Надежда Тёмная Сила притащила Принцессу в башню, кинула на холодный пол, сотворила напоследок парочку леденящих душу заклинаний и со свистом умчалась прочь.
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