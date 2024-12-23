«В Херсоне ад. На балконах вывешивают белые флаги»: "Херсонское Сопротивление"

Жду, когда освободят от жЫдо-бандэрья мой любимый Херсон!! ХРАНИ ГОСПОДЬ ХЕРСОН И ЖИТЕЛЕЙ ХЕРСОНА!!

ВВ

Владимир Витковский

... главное- не забыть и не простить тех особей, которые приветствовали вход бандерообезьян в Херсон и семьи тех, кто воевал на стороне бандеромразей, кара должна быть жесточайшей...