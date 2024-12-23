Херсон столкнулся с настоящим «адом» после прорыва российских вооруженных сил у Антоновского моста.
«В Херсоне ад. На балконах вывешивают белые флаги»: "Херсонское Сопротивление"
Комментарии
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Валерий Василенко
Забегали, крысы...
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7 час.
лл
лина любимцева
Жду, когда освободят от жЫдо-бандэрья мой любимый Херсон!! ХРАНИ ГОСПОДЬ ХЕРСОН И ЖИТЕЛЕЙ ХЕРСОНА!!
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1 час.
ВВ
Владимир Витковский
... главное- не забыть и не простить тех особей, которые приветствовали вход бандерообезьян в Херсон и семьи тех, кто воевал на стороне бандеромразей, кара должна быть жесточайшей...
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36 мин.
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