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  • Eduard
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«В Херсоне ад. На балконах вывешивают белые флаги»: "Херсонское Сопротивление"

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Комментарии
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Валерий Василенко
Забегали, крысы...
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7 час.
лл
лина любимцева
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ВВ
Владимир Витковский
... главное- не забыть и не простить тех особей, которые приветствовали вход бандерообезьян в Херсон и семьи тех, кто воевал на стороне бандеромразей, кара должна быть жесточайшей...
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