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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Лада» забивает стабильно много. В 10 из 11 последних матчей было 3+ шайб – со «Спартаком» повторят за 2.60

«Спартак» примет «Ладу» в регулярном чемпионате КХЛ. Клуб из Тольятти забросил минимум три шайбы в 10 из 11 последних матчей, в том числе в игре со «Спартаком» (4:3 Б) неделю назад.

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