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Осужденный за педофилию поэт открыл духовный лицей для девочек под Владимиром

Осужденный за педофилию поэт открыл духовный лицей для девочек под Владимиром

ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова Проживающий во Владимирской области поэт Сергей Никологорский написал на своей странице во "ВКонтакте" о наборе в духовный лицей для девочек.

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