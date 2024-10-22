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Кто и зачем финансирует украинскую пропаганду на освобожденных территориях?

Кто и зачем финансирует украинскую пропаганду на освобожденных территориях?

Кто и зачем финансирует украинскую пропаганду на освобожденных территориях?Существование украинских телеграм-каналов, мимикрирующих под российские, и управляемые сотрудниками ЦИПСО — уже давно не новость: конкретные сетки и исполнителей мы не раз обозревали  ранее.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Ты, мразь  нацистская, и есть падаль бандеровская, ненавидящая Россию.Только рядишься  под  русского, сука  бандеровская.
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5 час.
Игорь Кузнецов
Это &quot;информационная война&quot; и нужно чётко отслеживать как &quot;подают&quot; факты, их отбирают, интерпретируют, искажают. Ещё и «дипфейк» публикуют. Это слово происходит от соединения двух английских: deep learning — «глубинное обучение», и fake — «подделка». Сразу становится ясным как работает такая &quot;подделка&quot;.
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4 час.
Леонид Никулин
информационная война пока не наш конек и тут надо как говорил изв.сатирик -тщательнее ребята....уродов много и они пользуются эйфорией по поводу освобождения
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3 час.

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