Кто и зачем финансирует украинскую пропаганду на освобожденных территориях?Существование украинских телеграм-каналов, мимикрирующих под российские, и управляемые сотрудниками ЦИПСО — уже давно не новость: конкретные сетки и исполнителей мы не раз обозревали ранее.
Кто и зачем финансирует украинскую пропаганду на освобожденных территориях?
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Ты, мразь нацистская, и есть падаль бандеровская, ненавидящая Россию.Только рядишься под русского, сука бандеровская.
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5 час.
Игорь Кузнецов
Это "информационная война" и нужно чётко отслеживать как "подают" факты, их отбирают, интерпретируют, искажают. Ещё и «дипфейк» публикуют. Это слово происходит от соединения двух английских: deep learning — «глубинное обучение», и fake — «подделка». Сразу становится ясным как работает такая "подделка".
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4 час.
Леонид Никулин
информационная война пока не наш конек и тут надо как говорил изв.сатирик -тщательнее ребята....уродов много и они пользуются эйфорией по поводу освобождения
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3 час.
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