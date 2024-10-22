Кто и зачем финансирует украинскую пропаганду на освобожденных территориях?

Владимир Алтайцев Ты, мразь нацистская, и есть падаль бандеровская, ненавидящая Россию.Только рядишься под русского, сука бандеровская.

Игорь Кузнецов Это "информационная война" и нужно чётко отслеживать как "подают" факты, их отбирают, интерпретируют, искажают. Ещё и «дипфейк» публикуют. Это слово происходит от соединения двух английских: deep learning — «глубинное обучение», и fake — «подделка». Сразу становится ясным как работает такая "подделка".