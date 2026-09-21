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Новости Брянска

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В Стародубском районе Брянщины ранена член избиркома от атаки БПЛА

В Стародубском районе Брянщины ранена член избиркома от атаки БПЛА

Автомобиль с членом участковой избирательной комиссии в Стародубском районе Брянской области атаковал беспилотник, женщина получила тяжелое осколочное ранение и была госпитализирована.

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