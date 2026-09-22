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Царьград

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«Водник» сыграет в Хабаровске с двумя СКА в финале Кубка России

«Водник» сыграет в Хабаровске с двумя СКА в финале Кубка России

Финальный раунд Кубка России по хоккею с мячом пройдёт в Хабаровске с 5 по 11 октября, где «Водник» встретится со «СКА-Нефтяником» и «СКА-Уральским трубником».

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