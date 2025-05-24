"Покушения на Путина — одно за другим": Готовили в русском тылу. Названа цель массовых налётов БПЛА на Москву

НАВЕРНОЕ, ПОЭТОМУ ПУТИН ПОБЫВАЛ В КУРСКЕ ЧТОБЫ НЕ ТОЛЬКО ПООБЩАТЬСЯ С РЕБЯТАМИ, НО И ПОКАЗАТЬ КИЕВУ И ЗАПАДУ, ЧТО ОН ПЛЕВАЛ НА ИХ УГРОЗЫ. И В ОТЛИЧИИ ОТ ПРОСРОЧЕННОГО ОН БЫЛ ТАМ, А НЕ НА ФОНЕ ЧЕГО-ТО НЕПОНЯТНОГО КАК С УКАЗАТЕЛЕМ НА УКРАИНСКОМ В ЯКОБЫ РОССИЙСКОМ ПУНКТЕ

W

Walery

Для этого и предназначается СМЕРШ. Он среди людей и все стекается в единый центр! Только так Страна может себя обезопасить, а врагов более чем полно = диаспоры, мигранты, беженнцы, засланцы, и наши либерасня и 5 и 6 колоны. Плюс шпионский космос и агентуры ЦРУ. Кто-то из саботажников во власти противится воссозданию СМЕРШ. С чего это так.., а?