Страна и люди

9 274 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Шефер
    Как то никогда меня не увлекала западная культура! Не смотрел, не слушал...почти ничего! Только наверняка привлекател...Выживем ли мы без...
  • Lyudmila
    Скоро это оружие, которое пойдет волной назад в Европу вместе с бегущими нацистами из Украины, еще начнет и стрелять ...В Евросоюз с Укра...
  • Сергей Зюкин
    Давно пора применять "вакуумные" боеприпасы! В Афганистане применяли, а тут "посисьниваемся"? А как укрепрайоны в ДНР...УКРАИНА: НОВОСТИ ...

Противотанковое ружье W/15 и W/7,92 (Чехословакия/Германия)

Противотанковое ружье W/15 и W/7,92 (Чехословакия/Германия)

Тридцатые годы прошлого века можно смело называть десятилетием противотанковых ружей. Даже, несмотря на то, что эффективность этого оружия была достаточно условной против хорошо бронированной техники противника и все прекрасно понимали недостатки ПТР, как и то, что в исходном виде это тупиковая ветвь развития противотанковых средств, работы над новыми конструкциями и более эффективными боеприпасами велись в каждой стране, где хоть как-то было развито производство ручного огнестрельного оружия.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх