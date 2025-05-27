Lada Vesta NG наконец-то получила современный ключ-карту. АвтоВАЗ уже начал выпуск пробных Vesta с полноценным бесключевым доступом

Представители АвтоВАЗа обещали, что летом текущего года Lada Vesta получит полноценный бесключевой доступ и соответствующий ключ-карту — и они не соврали: инсайдеры сообщают, что АвтоВАЗ уже начал собирать машины с новой системой.
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