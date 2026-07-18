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Квартальная отчетность: Simmons First National наращивает чистую маржу

Квартальная отчетность: Simmons First National наращивает чистую маржу

Американский финансовый холдинг Simmons First National Corporation (NASDAQ: SFNC) официально представил консолидированные финансовые результаты за второй квартал 2026 года, отражающие стабильный и уверенный рост чистой прибыли в годовом выражении.

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