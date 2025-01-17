Константин Малофеев: Монополия устанавливает в нашем футболе правила

Учредитель Царьграда Константин Малофеев, комментируя новость об открытии уголовного дела о мошенничестве по заявлению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, пожелал ему успехов в поиске мошенников, но в то же время отметил, что "монополия устанавливает в нашем футболе правила так, как ей, монополии, выгодно".