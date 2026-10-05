Будущие машиностроители сменили лекционные залы на картофельные поля в Волосовском районе

Учащиеся Академии машиностроения имени Ж.Я. Котина временно покинули учебные кабинеты, чтобы отправиться на сбор урожая картофеля на территории Волосовского района.
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