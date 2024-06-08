Представлен Rimac Nevera Мате Римаца

Основатель компании Rimac получил свой персонализированный электрический гиперкар Nevera. Спустя пятнадцать лет после основания компании, носящей его имя, Мате Римац только недавно приступил к выпуску своей собственной продукции в виде 1900-сильного электрического гиперкара Nevera.
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