Представлен Rimac Nevera Мате Римаца

Основатель компании Rimac получил свой персонализированный электрический гиперкар Nevera. Спустя пятнадцать лет после основания компании, носящей его имя, Мате Римац только недавно приступил к выпуску своей собственной продукции в виде 1900-сильного электрического гиперкара Nevera.