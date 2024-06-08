Клаксон
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Клаксон

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Представлен Rimac Nevera Мате Римаца

Представлен Rimac Nevera Мате Римаца

Основатель компании Rimac получил свой персонализированный электрический гиперкар Nevera. Спустя пятнадцать лет после основания компании, носящей его имя, Мате Римац только недавно приступил к выпуску своей собственной продукции в виде 1900-сильного электрического гиперкара Nevera.

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