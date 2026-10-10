Бесплатный онкоскрининг пройдет в ТЦ Гринвич с 12 октября

В Екатеринбурге с 12 по 18 октября в ТЦ «Гринвич» на улице 8 Марта, 46 будут работать мобильные кабинеты, где онкомаммологи бесплатно проконсультируют всех желающих старше 18 лет.
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