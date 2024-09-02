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Свежие комментарии

Пенсионерка годами подпирала грязным камнем дверь, пока случайно об него не споткнулись воры

Пенсионерка годами подпирала грязным камнем дверь, пока случайно об него не споткнулись воры

20 лет румынская пенсионерка подпирала дверь самым обычным на вид камнем. Все это время женщина даже не догадывалась о его природе — раскрыть ее удалось благодаря ворам, которые убегая из дома споткнулись о валун, оказавшийся огромной глыбой янтаря.

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Комментарии
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М
ММ
В 70-е годы, во дворе у одних лежал брусок металлический, тоже грязный, на нем гвозди распрямляли. Как то знакомый к ним приехал и заинтересовался. Брусок оказался золотым..
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18 час.
Дмитрий Гурин
На золотом бруске гвозди править ... 😆. Что первое вправилось? Мозги или УК СССР?
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16 час.
М
ММ
Ну, потом им как за клад заплатили процент.
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7 час.

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