Пенсионерка годами подпирала грязным камнем дверь, пока случайно об него не споткнулись воры

20 лет румынская пенсионерка подпирала дверь самым обычным на вид камнем. Все это время женщина даже не догадывалась о его природе — раскрыть ее удалось благодаря ворам, которые убегая из дома споткнулись о валун, оказавшийся огромной глыбой янтаря.
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