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База данных твердотельных батарей ускорит их разработку с помощью ИИ

База данных твердотельных батарей ускорит их разработку с помощью ИИ

Твердотельные батареи — аккумуляторы, в которых жидкий электролит заменён твёрдым материалом, — обещают революцию в электромобилях: более высокая плотность энергии, меньший риск воспламенения, более долгий срок службы.

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