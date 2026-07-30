База данных твердотельных батарей ускорит их разработку с помощью ИИ

Твердотельные батареи — аккумуляторы, в которых жидкий электролит заменён твёрдым материалом, — обещают революцию в электромобилях: более высокая плотность энергии, меньший риск воспламенения, более долгий срок службы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии