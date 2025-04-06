Прогноз погоды в Крыму на воскресенье.• Симферополь: +14°, дождь• Севастополь: +13°, ливень• Ялта: +12°, дождь• Алушта: +14°, дождь• Евпатория: +12°, облачно• Саки: +13°, дождь• Бахчисарай: +13°, дождь• Джанкой: +17°, дождь• Судак: +13°, дождь• Феодосия: +13°, пасмурно•.
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