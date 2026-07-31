Хитрый разворот Пашиняна: Помидоры поедут в Китай? России намекнули – плати

Ю

Юрий Зубрин

Вполне нормальная позиция ,а оплачивать путь Армении в ЕС ,как этого желает Пашинян Россия не обязана ,так как и не обязана ,после еэсовского демонстративного шабаша в Ереване два месяца назад ,куда по приглашению Пашиняна слетелись все "отъявленные русофобы " во главе с Макроном и демонстративно куражились ,изливая свой ЯД ,при попустительстве Пашиняна ,кстати в котором и он сыграл не последнюю роль,на Россию .Это вполне прагматичный шаг со стороны России и ЕАЭС ....Определитесь кто вы и куда идете ,попутчики вы или просто примазавшиеся ,которые постоянно оглядываются в противоположную сторону!