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Царьград

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Хитрый разворот Пашиняна: Помидоры поедут в Китай? России намекнули – плати

Хитрый разворот Пашиняна: Помидоры поедут в Китай? России намекнули – плати

Армения нужна Китаю, США, Ирану, Евросоюзу, Грузии, Британии, заявил Пашинян. И он пока не собирается ставить граждан перед выбором, Евразийский экономический союз или Евросоюз.

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Вполне нормальная позиция ,а оплачивать путь Армении в ЕС ,как этого желает Пашинян Россия не обязана ,так как и не обязана ,после еэсовского демонстративного шабаша в Ереване два месяца назад ,куда по приглашению Пашиняна слетелись все &quot;отъявленные русофобы &quot; во главе с Макроном и демонстративно куражились ,изливая свой ЯД ,при попустительстве Пашиняна ,кстати в котором и он сыграл не последнюю роль,на Россию .Это вполне прагматичный шаг со стороны России и ЕАЭС ....Определитесь кто вы и куда идете ,попутчики вы или просто примазавшиеся ,которые постоянно оглядываются в противоположную сторону!
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