В Володарске наградили школьниц, которые помогли предотвратить пожар в жилом доме

В Володарске вручили благодарственные письма администрации Володарского муниципального округа двум школьницам — Варваре Дегтяревой и Елизавете Кулаковой, которые летом 2024 года предотвратили пожар в многоквартирном жилом доме.
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