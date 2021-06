Бахрома и минимализм: трендовые купальники, которые украсят любую фигуру

Мечтаем о море и рассматриваем пляжные коллекции.Минимализм: Belle YOUКупальники Belle YOU, лукбук лето 2021Купальники Belle YOU, лукбук лето 2021Купальники Belle YOU, лукбук лето 2021Купальники Belle YOU, лукбук лето 2021Купальники Belle YOU, лукбук лето 2021Купальники Belle YOU, лукбук лето 2021Купальники Belle YOU, лукбук лето 2021Купальники Belle YOU, лукбук лето 2021Купальники Belle YOU, лукбук лето 2021Купальники Belle YOU, лукбук лето 2021Купальники Belle YOU, лукбук лето 2021Купальники Belle YOU, лукбук лето 2021Купальники Belle YOU, лукбук лето 2021Екатеринбургский бренд впечатлил коллекцией минималистичных купальников еще в прошлом году.