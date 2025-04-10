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Царьград

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Мел Новак, звезда «Игры Смерти», умер в 90 лет в Калифорнии

Мел Новак, звезда «Игры Смерти», умер в 90 лет в Калифорнии

Американский актёр Мел Новак, известный по фильму «Игра Смерти» с Брюсом Ли, скончался в возрасте 90 лет в Южной Калифорнии.

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