Космонавта Роскосмоса Андрея Федяева встретили в Центре подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина. Участник миссии Crew-12 рассказал о научных экспериментах и работе с роботизированной рукой «Эра».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЮВ Три моста в Киеве...
- Откажемся от пицц...
- Ловушка саморазру...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым