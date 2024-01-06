Салат, который идеален для любого праздника. 3 вкусных рецепта с крабовыми палочками

Раньше салаты готовили из настоящих крабов, любили такое угощение на Руси ещё в 19 веке. Однако, рыбоконсервная промышленность в 30-х годах ворвалась на рынок и угощала всех советскими крабовыми консервами.
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