ITV: Британия и США не дадут в пятницу разрешение Киеву бить своим оружием по РФ

США и Великобритания на запланированной на вечер пятницы встрече лидеров двух стран не дадут Киеву разрешение использовать западное дальнобойное вооружение для ударов по целям на территории России, сообщает ITV со ссылкой на кабинет британского премьера Кира Стармера.