В Чистополе проходит акция «Каникулы с Общественным советом»

В рамках акции «Каникулы с Общественным советом» полицейские ОМВД России по Чистопольскому району, общественники совместно с молодежным движением «Движение первых» и отделением профилактики ГБУ БДД посетили летний оздоровительный лагерь «Солнышко», где провели с отдыхающими детьми увлекательную квест-игру.