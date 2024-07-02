В Чистополе проходит акция «Каникулы с Общественным советом»

В рамках акции «Каникулы с Общественным советом» полицейские ОМВД России по Чистопольскому району, общественники совместно с молодежным движением «Движение первых» и отделением профилактики ГБУ БДД посетили летний оздоровительный лагерь «Солнышко», где провели с отдыхающими детьми увлекательную квест-игру.
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