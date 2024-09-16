Оппозиционер Теванян: Запад хочет лишить Армению истории

Страны Запада стремятся лишить Армению истории посредством влияния на систему образования. Об этом в беседе с РИА Новости заявил приехавший с гуманитарной миссией в ДНР лидер оппозиционного блока "Мать Армения" Андраник Теванян.
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