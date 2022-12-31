Swjournal.ru

163 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Swjournal Ru
    Ваше мнениеКак стильно утепл...
  • Валентин Воробьев
    Намотанный вокруг шеи шарф - херня и безвкусица!Как стильно утепл...
  • Наталья Денисенко
    А зачем нужен главнюк то.??Сел и командует??Сейчас времена полного паритета-без всякого назидательного и надзирательн...Мужское и женское...

Как загадывать желания на Новый год, чтобы они сбывались?

Как загадывать желания на Новый год, чтобы они сбывались?

Обычно 31 декабря вы составляете длинные тексты с размышлениями о будущей жизни и следующем годе, а также пишете витиеватые пожелания? И ни одно из них не сбылось? Конечно, нет! Потому что вы выражали все слишком неконкретно и слишком пространно.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх