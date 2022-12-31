Как загадывать желания на Новый год, чтобы они сбывались?

Обычно 31 декабря вы составляете длинные тексты с размышлениями о будущей жизни и следующем годе, а также пишете витиеватые пожелания? И ни одно из них не сбылось? Конечно, нет! Потому что вы выражали все слишком неконкретно и слишком пространно.