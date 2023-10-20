Новая статья: Forza Motorsport (2023) — лекарство от бессонницы. Рецензия После шестиле...

Новая статья: Forza Motorsport (2023) — лекарство от бессонницы. РецензияПосле шестилетнего перерыва серия Forza Motorsport не просто вернулась, а была перезапущена — структура режима карьеры преобразилась, в игровом процессе появились новые интересные особенности.