Настоящее фото невесты Моргенштерна с их свадьбы поразило фанатов: разница со снимками в Instagram очевидна

Подписчики задались вопросом, зачем девушка так немилосердно ретуширует свои фото до полной неузнаваемости? Недавняя свадьба 23-летнего рэпера Моргенштерна еще не успела сойти со страниц глянца, как в Сети выложили неожиданный снимок новобрачной.