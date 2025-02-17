Двое жителей Нижегородской области пытались поджечь релейные шкафы. Возбуждено уголовное дело. Их подозревают в покушении на диверсию.
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Двое жителей Нижегородской области пытались поджечь релейные шкафы. Возбуждено уголовное дело. Их подозревают в покушении на диверсию.
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