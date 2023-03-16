Тарьей Бо предложил награду за совет о том, как победить Йоханнеса: «Детские трюки, например запереть в комнате, не работают. Жду миссию по ликвидации»

Тарьей Бо предложил денежное вознаграждение за совет о том, как победить брата Йоханнеса. В нынешнем сезоне Йоханнес Бо лидирует в общем зачете Кубка мира по биатлону, а на чемпионате мира в Оберхофе он завоевал семь медалей, включая пять золотых.