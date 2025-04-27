Бразилия ожидает, что Анчелотти покинет «Реал» перед КЧМ. Представитель CBF прилетел в Севилью, чтобы договориться с тренером о назначении в сборную

По информации Relevo, Диего Фернандеш, представитель Бразильской федерации футбола (CBF), который в последние месяцы выступал в качестве переговорщика, вчера находился в Севилье, чтобы снова встретиться с тренером «Реала».
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