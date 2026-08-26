Минздрав РФ утвердил с 1 октября новые правила лечения зубов у взрослых

С 1 октября в России изменится порядок лечения зубов у взрослых пациентов. Минздрав подготовил изменения в действующие правила, затрагивающие не только работу стоматологов, но и саму организацию первичной помощи.
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