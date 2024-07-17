Россия призвала к освобождению заложников в секторе Газа и Израиле

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на открытом заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос, в среду, 17 июля, призвал к постоянному прекращению огня в секторе Газа ради освобождения 120 израильских заложников и 9500 «произвольно арестованных» тель-авивскими властями палестинцев.