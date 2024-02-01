Госдума рассмотрит обращение к Конгрессу США из-за сбитого самолета Ил-76

Депутаты Госдумы РФ рассмотрят на заседании проект обращения к Конгрессу США из-за использования Вооружёнными силами Украины (ВСУ) американского зенитного ракетного комплекса Patriot при атаке на военно-транспортный самолет Ил-76.
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