Лидер оппозиции ФРГ Мерц пообещал дать Taurus Украине в случае своего избрания

Кандидат на пост канцлера ФРГ и глава партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) Фридрих Мерц 10 декабря заявил, что в случае победы на выборах будет принимать решение о поставках дальнобойных ракет Киеву в координации с США.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии